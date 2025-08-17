Экс-боец ВСУ хочет стать гражданином РФ и открыть в России свиноферму

Перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ намерен получить российский паспорт и реализовать себя в сельском хозяйстве. В интервью РИА «Новости» боец добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Сова поделился планами о создании свинофермы и жизни в РФ.

«Я давно здесь (в России. — Прим. Life.ru), у меня здесь и друзья есть, в России. Ну хочу в России остаться. В приоритете заработать деньги и построить ферму. Свиней разводить», — откровенно рассказал экс-украинский военный.

По словам собеседника агентства, решение остаться в России было осознанным и продиктовано как личными связями, так и планами на мирную жизнь после участия в боевых действиях. На вопрос о желании получить российское гражданство он ответил однозначным согласием.

Добровольческое формирование имени Мартына Пушкаря, где сейчас служит бывший военнослужащий ВСУ, представляет собой уникальное подразделение. Оно было создано преимущественно уроженцами Запорожской области, которые после перехода на российскую сторону организовали освободительное движение. Большинство бойцов соединения имеют боевой опыт в составе украинской армии.