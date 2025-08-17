«Отдавать врагу — предательство»: Эстонские пограничники устроили охоту на рыбака из-за знаков СССР
Житель Нарвы Вячеслав Сорокун оказался в центре скандала после того, как эстонские пограничники потребовали снять с его лодки знаки «Гвардия СССР» и отдать им. Рыбак отказался и выбросил символы в реку. Об этом сообщило издание Delfi.
«Отдавать символы врагу — предательство», — пояснил рыбак.
Инцидент произошёл 14 августа, когда мужчина вышел на рыбалку на реке Нарова. Знаки «Гвардия СССР» висели на его лодке больше десяти лет и раньше не вызывали интереса властей. Однако в этот раз пограничники посчитали их «символами агрессии и геноцида, совершаемыми Российской Федерацией в Украине». После отказа снять эмблемы на Сорукуна составили протокол о нарушении общественного порядка.
