Легкоатлетки из Канады провалили тест на гендерную принадлежность
Канадским легкоатлеткам отказали в допуске из-за несоответствия гендерных тестов
Канадским легкоатлеткам сообщили, что их генетические тесты не соответствуют требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Как передаёт Reuters, проверка на ген SRY, определяющий биологический пол, не прошла валидацию по установленным стандартам.
Легкоатлетическая федерация Канады потребовала от спортсменов сдать анализы на гендерную принадлежность. В итоге в разосланных спортсменках письмах было указано, что их предоставленные образцы «не соответствуют требуемому стандарту».
Согласно правилам World Athletics, все участники должны подтвердить свой биологический пол с помощью сертифицированных тестов до 1 сентября. Теперь канадским спортсменкам придётся пройти повторные исследования, чтобы получить допуск к соревнованиям.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2025 года пройдёт в Токио с 13 по 21 сентября. А ранее Life.ru сообщал, что российская сборная заняла четвёртое место в общем медальном зачёте турнира ЧМ в Сингапуре. Российские спортсмены отличились высоким уровнем выступлений, сумев завоевать 18 медалей различного достоинства.