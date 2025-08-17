Легкоатлетки из Канады провалили тест на гендерную принадлежность

Канадским легкоатлеткам сообщили, что их генетические тесты не соответствуют требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Как передаёт Reuters, проверка на ген SRY, определяющий биологический пол, не прошла валидацию по установленным стандартам.

Легкоатлетическая федерация Канады потребовала от спортсменов сдать анализы на гендерную принадлежность. В итоге в разосланных спортсменках письмах было указано, что их предоставленные образцы «не соответствуют требуемому стандарту».

Согласно правилам World Athletics, все участники должны подтвердить свой биологический пол с помощью сертифицированных тестов до 1 сентября. Теперь канадским спортсменкам придётся пройти повторные исследования, чтобы получить допуск к соревнованиям.