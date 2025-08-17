Фигуранта дела о переводах с Украины в ОАЭ подозревают в новых преступлениях

Фигурант расследования о переводе средств с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин оказался вовлечён в масштабные мошеннические операции с государственными активами. Как установило РИА «Новости», анализируя украинские судебные документы, он участвовал в схемах по заниженной продаже титановой руды через Объединённую горно-химическую компанию и в махинациях с Одесским припортовым заводом.

Гмырин фигурирует в материалах как соорганизатор преступной группы, действовавшей под руководством экс-главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко. По данным следствия, в 2019–2021 годах участники схемы присвоили свыше 500 млн гривен (около 12 млн долларов).

Сенниченко, как следует из документов, обеспечил назначение лояльных лиц в наблюдательный совет предприятия, которые затем утвердили подконтрольного ему директора. Это позволило организовать поставки газа на завод через аффилированную компанию в обмен на производимые аммиак и карбид. Гмырин, обозначенный в материалах как «соорганизатор и приближённое к Сенниченко лицо», участвовал в сбыте продукции и манипуляциях с тендерами на топливо, гарантируя победу «нужных» поставщиков.

В октябре 2020 года Сенниченко добился назначения «своего человека» в руководство Объединённой горно-химической компании, что позволило продавать титаносодержащее сырьё по заниженным ценам связанным с ним фирмам.