Кто рано встаёт, тому шезлонг: Туристы зарубежных курортов устраивают «войну» за место под солнцем
Туристы Турции и Египта устраивают целую войну за шезлонги, занимая их с 6 утра
«Шезлонговая война» началась у российских туристов в отелях Турции, Египта и других стран. Обложка © Telegram / SHOT
В отелях Турции, Египта и других стран россияне сталкиваются с «шезлонговой войной»: чтобы занять любимый лежак, многие просыпаются ещё до рассвета. Об этом сообщил SHOT.
«Шезлонговая война» началась у российских туристов в отелях Турции, Египта и других стран. Видео © Telegram / SHOT
Главные раздражители в борьбе за шезлонги — это туристы, которые оставляют полотенца на лежаках с вечера или просто скидывают чужие полотенца, занимая место. В некоторых отелях с такими хитрецами борются сотрудники, в других — сами отдыхающие устраивают ночные рейды, чтобы вернуть свои шезлонги. В большинстве случаев россиянам приходится вставать в 6 утра, чтобы успеть закинуть полотенце на свободный лежак. После этого они либо продолжают спать, либо сразу загорают под утренним солнцем.
Ранее сообщалось, что если турецкие отели окончательно откажутся от системы «всё включено», это может снизить поток российских туристов. Подобные изменения обсуждаются в Турции уже давно, поэтому их появление предсказуемо. Российские туристы рассматривают альтернативные курорты, чтобы сохранить комфорт и привычный уровень сервиса.