Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 07:10

Кто рано встаёт, тому шезлонг: Туристы зарубежных курортов устраивают «войну» за место под солнцем

Туристы Турции и Египта устраивают целую войну за шезлонги, занимая их с 6 утра

«Шезлонговая война» началась у российских туристов в отелях Турции, Египта и других стран. Обложка © Telegram / SHOT

«Шезлонговая война» началась у российских туристов в отелях Турции, Египта и других стран. Обложка © Telegram / SHOT

В отелях Турции, Египта и других стран россияне сталкиваются с «шезлонговой войной»: чтобы занять любимый лежак, многие просыпаются ещё до рассвета. Об этом сообщил SHOT.

«Шезлонговая война» началась у российских туристов в отелях Турции, Египта и других стран. Видео © Telegram / SHOT

Главные раздражители в борьбе за шезлонги — это туристы, которые оставляют полотенца на лежаках с вечера или просто скидывают чужие полотенца, занимая место. В некоторых отелях с такими хитрецами борются сотрудники, в других — сами отдыхающие устраивают ночные рейды, чтобы вернуть свои шезлонги. В большинстве случаев россиянам приходится вставать в 6 утра, чтобы успеть закинуть полотенце на свободный лежак. После этого они либо продолжают спать, либо сразу загорают под утренним солнцем.

Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем туроператора
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем туроператора

Ранее сообщалось, что если турецкие отели окончательно откажутся от системы «всё включено», это может снизить поток российских туристов. Подобные изменения обсуждаются в Турции уже давно, поэтому их появление предсказуемо. Российские туристы рассматривают альтернативные курорты, чтобы сохранить комфорт и привычный уровень сервиса.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Турция
  • Египет
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar