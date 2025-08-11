Встреча Путина и Трампа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем туроператора

Туристы в Турции и Греции не могут вернуться домой из-за банкротства туроператора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yalcins

Тысячи отдыхающих в Турции и Греции оказались в сложной ситуации из-за внезапного краха шведского туроператора Mixx Travel, передаёт портал «‎Турпром»‎. Компания Mixx Travel AB объявила о банкротстве 31 июля 2025 года, оставив свыше 1300 путешественников перед необходимостью заново оплачивать проживание и с риском потерять обратные перелеты.

Как сообщил владелец компании Эркан Селект, Mixx Travel до последнего боролась за финансовую устойчивость, но не смогла преодолеть кризис. По данным СМИ, отели в Турции и Греции, включая популярные курорты Алании, требуют от туристов повторной оплаты за номера, так как туроператор не перевел средства. В одном из отелей Алании значительная часть бронирований принадлежала клиентам Mixx Travel.

Проблему усугубляет отмена авиабронирований, сделанных через Mixx Travel, в частности авиакомпанией Norwegian, что ставит под угрозу возвращение туристов домой.

Эркан Селект заверил, что страховая защита компании позволит покрыть расходы на возвращение путешественников, и призвал пострадавших подать заявления на компенсацию в течение трех месяцев. Однако внезапный крах туроператора стал для многих отдыхающих настоящим потрясением, вызвав тревогу за безопасность их отпускных планов.

Пьяный турист из РФ ударил полицейского после аварии на мотоцикле во Вьетнаме

Туристы всё чаще сталкиваются с неприятными сюрпризами на отдыхе. Например, в Китае их атакуют песчаные блохи, которые вызывают паразитарные болезни. Там же сейчас бушует новый опасный вирус.

