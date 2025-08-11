Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем туроператора
Тысячи отдыхающих в Турции и Греции оказались в сложной ситуации из-за внезапного краха шведского туроператора Mixx Travel, передаёт портал «Турпром». Компания Mixx Travel AB объявила о банкротстве 31 июля 2025 года, оставив свыше 1300 путешественников перед необходимостью заново оплачивать проживание и с риском потерять обратные перелеты.
Как сообщил владелец компании Эркан Селект, Mixx Travel до последнего боролась за финансовую устойчивость, но не смогла преодолеть кризис. По данным СМИ, отели в Турции и Греции, включая популярные курорты Алании, требуют от туристов повторной оплаты за номера, так как туроператор не перевел средства. В одном из отелей Алании значительная часть бронирований принадлежала клиентам Mixx Travel.
Проблему усугубляет отмена авиабронирований, сделанных через Mixx Travel, в частности авиакомпанией Norwegian, что ставит под угрозу возвращение туристов домой.
Эркан Селект заверил, что страховая защита компании позволит покрыть расходы на возвращение путешественников, и призвал пострадавших подать заявления на компенсацию в течение трех месяцев. Однако внезапный крах туроператора стал для многих отдыхающих настоящим потрясением, вызвав тревогу за безопасность их отпускных планов.
