В Петербурге врачи внедрили ребёнку в колено протез, который будет расти вместе с ним

В Северной столице впервые внедрили инновационный отечественный эндопротез коленного сустава, способный расти вместе с ребёнком. Эта операция — одна из немногих в стране, проведённых с использованием подобного высокотехнологичного изделия, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Врачи внедрили ребёнку протез. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Главным героем истории стал 11-летний Богдан из Пскова, который уже сделал свои первые шаги после установки протеза. Сейчас он проходит курс реабилитации в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова в Песочном.

Секрет успеха — в конструкции протеза, который расширяется благодаря встроенному моторчику и магнитной катушке. Внешний аппарат активирует механизм, позволяя удлинять металлическую кость на несколько сантиметров по мере взросления пациента.

«В целом это всё было достаточно похоже на те протезы, которые мы ставили неинвазивные до этого случая. В России поставили, по-моему, трём или четырём пациентам в городе Москве. В данном случае мы прооперировали, пациент находится в полной ремиссии. Сейчас проходит лечебную физкультуру, восстановительные процедуры, уже вертикализирован с опорой на костыли», — рассказал врач-онколог Евгений Сенчуров.

Операция длилась около четырёх часов и прошла без осложнений. Первым делом после восстановления Богдан отправится домой гладить своих любимых домашних питомцев — котов и собаку, которые по нему наверняка истосковались.