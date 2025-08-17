Медсёстры за пультом: ВСУ готовят женщин-операторов БПЛА под Харьковом
В украинских вооружённых силах начали создавать женские подразделения операторов беспилотников в Харьковской области из-за нехватки бойцов. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
«Ввиду недостатка личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде начали формироваться женские расчёты БПЛА», — заявил собеседник агентства.
По данным источника, несколько таких групп уже действуют в Харьковской области. Их укомплектовали преимущественно женщинами из медицинских рот и мобильных групп ПВО, ранее служивших в тылу.
В июле командир группы «Шторм» 40-й бригады морской пехоты с позывным Пятнашка сообщал агентству о задержании в Сумской области женщины-оператора дронов, находившейся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В мае российские силовики также заявляли, что командование ВСУ из-за катастрофических потерь стало направлять в штурмовые подразделения женщин-заключённых. По их оценкам, эти меры свидетельствуют о критическом снижении боеспособности украинской армии и отчаянных попытках восполнить нехватку личного состава.
Ранее в украинской армии зафиксировано бесследное исчезновение целой воинской части. Подразделение, состоящее из мобилизованных военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, пропало без вести спустя всего десять дней после отправки на передовую. Инцидент произошёл в Сумской области.