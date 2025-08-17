Встреча Путина и Трампа
Тайна белых «клубней»: Какие опасности в себе таят подмосковные «трюфели для бедных»

Миколог Комиссаров: Грибы, похожие на раскиданный картофель, могут быть опасны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elenfantasia

Подмосковные леса в этом году преподнесли грибникам необычный сюрприз — странные грибы, напоминающие по форме и цвету разбросанные клубни картофеля, но источающие характерный запах сырого овоща. Местные уже окрестили их «трюфелями для бедных», однако слухи о их смертельной опасности вызвали волну тревог. Об этом рассказал в беседе с 360.ru миколог Никита Комиссаров.

По его словам, в Московском регионе действительно встречается белый русский трюфель из рода Choiromyces, который славится отменным вкусом и при этом не считается ядовитым.

Однако обнаруженные в Воскресенске экземпляры, скорее всего, относятся к редкому виду Melanogaster — так называемому ложному трюфелю. Этот гриб близок к свинушкам, которые содержат токсичные лектины, способные повредить печень и почки. Поэтому с Melanogaster стоит обращаться с осторожностью.

«Есть, да, такие белокартофельные из рода Меланогастер. Это грибы, которые похожи на трюфели, и их очень часто можно спутать с ними. Но не существует литературных, научных данных о том, что среди них есть ядовитые», — отметил эксперт.

Тем не менее, накопление токсинов может негативно сказаться на здоровье при частом контакте. Специалист советует не трогать грибы голыми руками без последующего мытья и уж тем более не допускать попадания их остатков в рот.

Обалденная закуска: Названы грибы, которые можно безопасно и вкусно приготовить прямо в лесу

Кстати, даже безопасные грибы могут преподнести неприятный сюрприз при неправильном сочетании с чем-либо. К примеру, условно-съедобный копринус при сочетании с водкой вызывает тяжелейшую интоксикацию, поскольку он содержит вещество, блокирующее переработку этилового спирта в организме.

