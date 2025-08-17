В Белгороде ввели новые ограничительные меры из-за угрозы атак ВСУ

Угроза ударов беспилотников со стороны ВСУ привела к приостановке работы торговых центров и рынков в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут. Понимаем, что это скопление людей, а, значит, опасность нахождения в этих местах и возможность нанесения ударов противником», — говорится в сообщении главы региона.

По его словам, это решение дополняет ряд уже введённых ограничений. Так, 14 августа глава региона объявил о двухдневном закрытии парков, скверов, пляжей и других городских объектов, предназначенных для массового посещения.

Также, начиная с понедельника, бюджетные учреждения, подведомственные областному правительству, будут функционировать преимущественно в дистанционном режиме. Определение конкретного формата работы возлагается на руководителей этих организаций. Мэр Валентин Демидов, в свою очередь, установит порядок деятельности для подведомственных учреждений, организаций и предприятий, находящихся в ведении города Белгорода.

«Учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме. Порядок работы детских садов определит администрация города Белгорода», — добавил Гладков.