В Белгороде ввели новые ограничительные меры из-за угрозы атак ВСУ
Гладков: Рынки и торговые центры в Белгороде временно закрыты из-за атак БПЛА
Угроза ударов беспилотников со стороны ВСУ привела к приостановке работы торговых центров и рынков в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут. Понимаем, что это скопление людей, а, значит, опасность нахождения в этих местах и возможность нанесения ударов противником», — говорится в сообщении главы региона.
По его словам, это решение дополняет ряд уже введённых ограничений. Так, 14 августа глава региона объявил о двухдневном закрытии парков, скверов, пляжей и других городских объектов, предназначенных для массового посещения.
Также, начиная с понедельника, бюджетные учреждения, подведомственные областному правительству, будут функционировать преимущественно в дистанционном режиме. Определение конкретного формата работы возлагается на руководителей этих организаций. Мэр Валентин Демидов, в свою очередь, установит порядок деятельности для подведомственных учреждений, организаций и предприятий, находящихся в ведении города Белгорода.
«Учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме. Порядок работы детских садов определит администрация города Белгорода», — добавил Гладков.
Ранее стало известно, что власти Белгородской области ввели дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан. Ситуация в регионе, особенно в приграничных муниципалитетах, крайне нестабильна, что диктует необходимость своевременного реагирования на возникающие внешние опасности.