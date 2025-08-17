Узбекистан возвращает 100 сограждан из Петербурга
Dunyo: Власти Узбекистана вывезут 100 граждан из Петербурга в рамках акции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dinosmichail
Узбекистан организует возвращение 100 своих граждан из Санкт-Петербурга в рамках акции «Возвращение на Родину». Об этом сообщило информационное агентство Dunyo.
«В рамках данной акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты. Их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа», — говорится в материале.
Акция проходит с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства Узбекистана и Агентства по внешней трудовой миграции. Кроме того, материальная помощь была предоставлена 33 гражданам, находящимся в трудной ситуации, включая тех, кто содержится в Центре временного содержания иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что Польша депортирует 57 украинцев и 6 белорусов после массовых беспорядков на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Беспорядки начались после окончания концерта и сопровождались столкновениями с полицией. Несколько десятков участников были задержаны и доставлены в отделения для установления личности.