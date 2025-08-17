Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 08:17

Узбекистан возвращает 100 сограждан из Петербурга

Dunyo: Власти Узбекистана вывезут 100 граждан из Петербурга в рамках акции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dinosmichail

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dinosmichail

Узбекистан организует возвращение 100 своих граждан из Санкт-Петербурга в рамках акции «Возвращение на Родину». Об этом сообщило информационное агентство Dunyo.

«В рамках данной акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты. Их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа», — говорится в материале.

Акция проходит с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства Узбекистана и Агентства по внешней трудовой миграции. Кроме того, материальная помощь была предоставлена 33 гражданам, находящимся в трудной ситуации, включая тех, кто содержится в Центре временного содержания иностранных граждан.

Депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе Грузии
Депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе Грузии

Ранее сообщалось, что Польша депортирует 57 украинцев и 6 белорусов после массовых беспорядков на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Беспорядки начались после окончания концерта и сопровождались столкновениями с полицией. Несколько десятков участников были задержаны и доставлены в отделения для установления личности.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Узбекистан
  • мигранты
  • Социальные проблемы
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar