Узбекистан возвращает 100 сограждан из Петербурга

Узбекистан организует возвращение 100 своих граждан из Санкт-Петербурга в рамках акции «Возвращение на Родину». Об этом сообщило информационное агентство Dunyo.

«В рамках данной акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты. Их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа», — говорится в материале.

Акция проходит с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства Узбекистана и Агентства по внешней трудовой миграции. Кроме того, материальная помощь была предоставлена 33 гражданам, находящимся в трудной ситуации, включая тех, кто содержится в Центре временного содержания иностранных граждан.