На Басту подали иск о возмещении морального вреда
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bastaakanoggano
Суд рассмотрит иск о возмещении морального вреда к известному рэп-исполнителю Василию Вакуленко (Басте). Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».
«Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда», — говорится в материалах дела.
При этом конкретная сумма требований и обстоятельства причинения морального вреда в документах не указаны. Суд уже вынес определение о возврате искового заявления, поскольку установил, что дело не относится к его подсудности из-за места жительства ответчика. Это означает, что истцу потребуется подать иск в другой суд, соответствующий месту регистрации музыканта. На данный момент ни представители Басты, ни сам артист публично не комментировали ситуацию.
Напомним, ранее на концерте исполнителя в Лужниках произошёл конфликт. Жена Басты заступилась за мужа в конфликте с беременной фанаткой. Блогерша пожаловалась на плохую организацию, из-за которой вынужденно покинула концерт раньше, за что супруга музыканта обвинила её в чёрном пиаре.