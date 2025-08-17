Встреча Путина и Трампа
17 августа, 08:21

На Басту подали иск о возмещении морального вреда

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bastaakanoggano

Суд рассмотрит иск о возмещении морального вреда к известному рэп-исполнителю Василию Вакуленко (Басте). Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

«Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда», — говорится в материалах дела.

При этом конкретная сумма требований и обстоятельства причинения морального вреда в документах не указаны. Суд уже вынес определение о возврате искового заявления, поскольку установил, что дело не относится к его подсудности из-за места жительства ответчика. Это означает, что истцу потребуется подать иск в другой суд, соответствующий месту регистрации музыканта. На данный момент ни представители Басты, ни сам артист публично не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее на концерте исполнителя в Лужниках произошёл конфликт. Жена Басты заступилась за мужа в конфликте с беременной фанаткой. Блогерша пожаловалась на плохую организацию, из-за которой вынужденно покинула концерт раньше, за что супруга музыканта обвинила её в чёрном пиаре.

