На Басту подали иск о возмещении морального вреда

Суд рассмотрит иск о возмещении морального вреда к известному рэп-исполнителю Василию Вакуленко (Басте). Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

«Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда», — говорится в материалах дела.

При этом конкретная сумма требований и обстоятельства причинения морального вреда в документах не указаны. Суд уже вынес определение о возврате искового заявления, поскольку установил, что дело не относится к его подсудности из-за места жительства ответчика. Это означает, что истцу потребуется подать иск в другой суд, соответствующий месту регистрации музыканта. На данный момент ни представители Басты, ни сам артист публично не комментировали ситуацию.