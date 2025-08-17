ПВО перехватила 6 вражеских БПЛА над российским регионом

В небе над Воронежской областью российские системы ПВО сбили шесть украинских дронов самолётного типа. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны Российской Федерации, добавив, что цели были распознаны и ликвидированы в течение двух часов — с 9:00 до 11:00 по мск.

