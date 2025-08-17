ПВО перехватила 6 вражеских БПЛА над российским регионом
МО: Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Воронежской областью за два часа
В небе над Воронежской областью российские системы ПВО сбили шесть украинских дронов самолётного типа. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны Российской Федерации, добавив, что цели были распознаны и ликвидированы в течение двух часов — с 9:00 до 11:00 по мск.
«17 августа с 09:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Воронежской области», — доложили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника, упавшие в Воронеже, привели к повреждению окон в одной квартире, технического этажа здания. Также в результате инцидента были задеты десять транспортных средств.