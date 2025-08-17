«Хвалите себя»: Профессиональный спикер раскрыл пять секретов ораторского мастерства

Чтобы стать хорошим спикером, нужно фиксировать каждое своё достижение на этом пути и благодарить себя за него. Другими секретами ораторского мастерства поделился в беседе с РИА «ФедералПресс» президент профессионального сообщества спикеров и экспертов, лектор российского общества «Знание» и финалист конкурса «Лидеры России» Игорь Носов.

«Итак, вы решили стать спикером. Или уже стали. Во-первых, похвалите себя за это. Прямо сейчас. А во-вторых, берите совет постоянно себя хвалить на вооружение», – сказал Носов.

Важно понять, кем именно вы хотите быть на сцене. Вспомните, каким героем мечтали стать в детстве или какие ценности вам близки. Это и есть ваш личный архетип — магнит для вашей аудитории. Не стремитесь понравиться всем, лучше станьте ярким и узнаваемым для своих, советует эксперт.

Третий ключ к мастерству — постоянная практика. Публичные выступления — навык без потолка развития. Освойте новые техники, изучайте риторику и стиль, не останавливайтесь на достигнутом. Каждый раз можно выступить лучше, чем прежде, отметил оратор.

Не забывайте смотреть и посещать выступления коллег, заводить знакомства в профессиональной среде. В мире спикеров крепкие связи ценятся выше подписчиков, а офлайн-общение часто открывает двери к крупным проектам.

И наконец, не платите за возможность выступить. Бесплатные площадки — это ваша арена для роста и обретения настоящей аудитории. Успех приходит через труд, страсть и постоянное совершенствование, а не через денежные вложения в старт, заключил собеседник.