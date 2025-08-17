В США описали два вероятных сценария окончания СВО

Переговоры американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске обозначили два возможных сценария завершения конфликта. Как сообщает The Wall Street Journal, Киев либо сохранит суверенитет с потерей территорий, либо полностью окажется под влиянием Москвы.

Первый вариант предполагает сохранение украинской государственности, но в урезанных границах и с гарантиями безопасности. По данным издания, Киев и поддерживающие его европейские страны, возможно, уже готовы смириться с российским контролем над частью территории, хотя публично не признают этого.

В этом случае, если Украина фактически откажется от некоторых регионов, ключевым вопросом останется безопасность оставшихся. WSJ проводит параллель с Корейской войной 1953 года: при наличии гарантий от США и Европы конфликт может завершиться по аналогии с разделением Кореи, где Южная часть получила западную защиту.

Второй сценарий — полная утрата Украиной суверенитета и переход под влияние России. Издание не исключает, что страна не только потеряет южные и восточные области, но и превратится в российский протекторат, что будет означать её капитуляцию.