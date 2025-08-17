ПВО России за сутки сбила 300 украинских дрона и четыре авиабомбы
Обложка © TACC / Пресс-служба Минобороны РФ
За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре авиационные бомбы и 300 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Согласно информации Минобороны, с момента начала СВО было уничтожено значительное количество военной техники противника. В частности, сообщается об уничтожении 665 самолётов, 283 вертолётов, 77 959 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 618 танков и бронемашин, 1 586 единиц реактивной артиллерии, 28 625 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 39 813 единиц специальной автомобильной техники.
Ранее в рядах ВСУ произошло исчезновение целого подразделения. Группа мобилизованных 71-й отдельной егерской бригады ВСУ пропала без вести спустя всего 10 дней после прибытия на фронт. Всё произошло на Сумском направлении.