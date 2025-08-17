Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 09:13

ПВО России за сутки сбила 300 украинских дрона и четыре авиабомбы

Обложка © TACC / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © TACC / Пресс-служба Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре авиационные бомбы и 300 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Согласно информации Минобороны, с момента начала СВО было уничтожено значительное количество военной техники противника. В частности, сообщается об уничтожении 665 самолётов, 283 вертолётов, 77 959 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 618 танков и бронемашин, 1 586 единиц реактивной артиллерии, 28 625 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 39 813 единиц специальной автомобильной техники.

Российские силы разгромили военную инфраструктуру ВСУ в Днепропетровской области
Российские силы разгромили военную инфраструктуру ВСУ в Днепропетровской области

Ранее в рядах ВСУ произошло исчезновение целого подразделения. Группа мобилизованных 71-й отдельной егерской бригады ВСУ пропала без вести спустя всего 10 дней после прибытия на фронт. Всё произошло на Сумском направлении.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar