ПВО России за сутки сбила 300 украинских дрона и четыре авиабомбы

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре авиационные бомбы и 300 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Согласно информации Минобороны, с момента начала СВО было уничтожено значительное количество военной техники противника. В частности, сообщается об уничтожении 665 самолётов, 283 вертолётов, 77 959 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 618 танков и бронемашин, 1 586 единиц реактивной артиллерии, 28 625 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 39 813 единиц специальной автомобильной техники.