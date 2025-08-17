Венцеслав из «Дома-2» стал певцом и планирует устроить большой тур по России
SHOT: Экс-звезда Дома-2 Венгржановский анонсировал свои гастроли и рекламные шоу
Венцеслав Венгржановский, известный по телепроекту «Дом-2», начал карьеру певца и готов устроить большой тур по российским городам. Первые концерты пройдут в Печоре и Коряжме. Об этом сообщил SHOT.
Чтобы пригласить Венца на мероприятие, нужно найти свободную дату и заплатить 150 тысяч рублей. Он может спеть или провести событие, при этом отель должен быть не ниже 4–5 звёзд, а в гримёрке — вода, фрукты и 2,5 тысячи рублей суточных.
Тур Венцеслава стартует этой осенью. Помимо концертов, он активно продвигает личный блог, рекламируя бутики, клиники, рестораны и любые бизнес-проекты. Стоимость рекламы — 15 тысяч рублей, видеопоздравления — 5 тысяч рублей, с подбором фона и пожеланий. Звезда «Дома-2» готов к сотрудничеству с любыми брендами и организациями, предлагая услуги как музыкальные, так и промоутерские.
