Спасалась, выпрыгнув из окна: В Москве возбудили дело после нападения на экс-звезду «Дома-2»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угрозы убийством в отношении мужчины, напавшего на бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Дарью Лымарь. Об этом «Постньюс» рассказал адвокат пострадавшей Егор Кондратюк.

По его словам, речь идёт об Артеме У., с которым Дарья познакомилась в начале июня — через общую подругу. Мужчина представился массажистом и предложил провести с ним вечер за 200 тысяч рублей, заверяя, что интим не предполагается. Он уверял, что «просто хочет пообщаться» и обладает «деньгами и связями».

Однако, когда они оказались в квартире, ситуация резко изменилась. По словам Лымарь, Артём начал принуждать её к сексуальному контакту, угрожая ножом. Спасаясь, девушка выпрыгнула из окна второго этажа. В результате падения она получила тяжёлые травмы: переломы позвоночника и ног, а также повреждения головы и грудной клетки.

Сейчас Дарья находится в инвалидном кресле после месяца в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), однако защита добивается переквалификации на статью 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Соответствующее заявление направлено в Следственный комитет, но ответа пока не последовало.