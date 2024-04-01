Стало известно, почему друзья звезды "Дома-2" Либерж Кпадону больше месяца не знали о её смерти
Оксана Стрункина: Экс-участница телешоу Кпадону могла пропадать на неделю-две
Либерж Кпадону. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / libergik
Бывшая участница "Дома-2" Либерж Кпадону, о смерти которой стало известно накануне, частенько подолгу находилась в одиночестве. Не появляться в соцсетях несколько недель подряд было для 36-летней женщины вполне обыденным, рассказала её подруга по телешоу Оксана Стрункина.
"У Либерж была такая манера, к сожалению, что она могла пропадать на неделю-две, не выходить на связь. Поэтому, соответственно, никто из нас и не всполохнулся изначально. Все думали, что человек просто ушёл в себя", — приводит телеканал "360" её слова.
Обстоятельства и причины смерти Либерж пока остаются загадкой. Сейчас специалисты не могут провести её вскрытие, так как ждут приезда родителей. Они сегодня прилетели в Москву. Стрункина добавила, что Кпадону в феврале назначили операцию, но, вероятнее всего, ей её так и не провели. Могло ли стать это причиной гибели девушки, пока неясно.
Напомним, о смерти Либерж Кпадону ранее сообщила участница "Дома-2" Анна Якунина. По данным Life.ru, эксперты рассматривают две версии кончины: осложнения после операции по удалению опухоли лёгкого и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации.