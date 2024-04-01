Стало известно, почему друзья звезды "Дома-2" Либерж Кпадону больше месяца не знали о её смерти

Бывшая участница "Дома-2" Либерж Кпадону, о смерти которой стало известно накануне, частенько подолгу находилась в одиночестве. Не появляться в соцсетях несколько недель подряд было для 36-летней женщины вполне обыденным, рассказала её подруга по телешоу Оксана Стрункина.

"У Либерж была такая манера, к сожалению, что она могла пропадать на неделю-две, не выходить на связь. Поэтому, соответственно, никто из нас и не всполохнулся изначально. Все думали, что человек просто ушёл в себя", — приводит телеканал "360" её слова.