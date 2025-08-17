От Айфона до Трактора: Стало известно, какие имена могут запретить давать детям в России

Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко выступил с инициативой ввести дополнительные ограничения на имена для новорождённых, огранив возможность родителей давать своим детям «неблагозвучные» имена. Данное нововведение благоприятно скажется на правах самого ребёнка. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Существующие ограничения должны быть дополнены исходя из имеющегося опыта. Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевлёнными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее», — пояснил Рыбальченко.

По его мнению, это поможет предотвратить возможные насмешки и травлю в детском коллективе.

Эксперт напомнил о положениях Декларации прав ребёнка ООН, где закреплено право на имя и благоприятные условия развития. Он предложил создать на портале «Госуслуги» рекомендательный перечень имён с учётом культурных особенностей всех народов России. Такой список, по замыслу автора инициативы, должен формироваться при участии региональных властей, родительских и религиозных организаций.

Отдельно Рыбальченко отметил важность учёта национальных традиций в многонациональной России. Он также предложил публиковать статистику популярных имён по регионам за последние годы, чтобы помочь родителям сделать осознанный выбор. При этом подчёркивается, что все предлагаемые меры должны носить рекомендательный, а не запретительный характер.

В заключение представитель ОП указал на духовное значение имени в религиозных традициях, предложив учитывать этот аспект при разработке рекомендаций. По его словам, окончательное решение должно приниматься с участием всех заинтересованных сторон.