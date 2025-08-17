Мэр Харькова сообщил о взрыве на окраине города
Мэр Терехов: Взрыв прогремел на окраине Харькова
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
В воскресенье в районе Харькова, расположенного на северо-востоке Украины, произошёл мощный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области в течение примерно получаса действовала воздушная тревога.
«Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города», — написал мэр в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что мощный взрыв раздался в Чернигове на Украине. Затем стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по ключевым военным объектам в Днепропетровской области. Было нанесено два удара — один по Павлограду, а другой в области.