Мэр Харькова сообщил о взрыве на окраине города

В воскресенье в районе Харькова, расположенного на северо-востоке Украины, произошёл мощный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области в течение примерно получаса действовала воздушная тревога.