17 августа, 10:17

Стали известны подробности инцидента с загоревшимся катером в Приморье

На вспыхнувшем в бухте Приморья частном катере находились 4 человека

Кадр с места ЧП в Приморье. Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

На частном катере, загоревшемся в бухте Приморья, находились четыре человека. Пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Загорелся частный катер, (на борту) были четыре человека. В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить (пожар), самостоятельно эвакуировались на другой лодке. Пострадавших нет, оснований для проверки на данный момент не имеется», — сообщил собеседник РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно о возгорании на пассажирском катере в Приморье. Очевидцы заметили чёрный дым, клубившийся над судном. Пассажирам пришлось спасаться вплавь.

