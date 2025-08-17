Стали известны подробности инцидента с загоревшимся катером в Приморье

На частном катере, загоревшемся в бухте Приморья, находились четыре человека. Пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Загорелся частный катер, (на борту) были четыре человека. В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить (пожар), самостоятельно эвакуировались на другой лодке. Пострадавших нет, оснований для проверки на данный момент не имеется», — сообщил собеседник РИА «Новости».