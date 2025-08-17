Стали известны подробности инцидента с загоревшимся катером в Приморье
На вспыхнувшем в бухте Приморья частном катере находились 4 человека
Кадр с места ЧП в Приморье. Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока
На частном катере, загоревшемся в бухте Приморья, находились четыре человека. Пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Загорелся частный катер, (на борту) были четыре человека. В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить (пожар), самостоятельно эвакуировались на другой лодке. Пострадавших нет, оснований для проверки на данный момент не имеется», — сообщил собеседник РИА «Новости».
Напомним, ранее стало известно о возгорании на пассажирском катере в Приморье. Очевидцы заметили чёрный дым, клубившийся над судном. Пассажирам пришлось спасаться вплавь.