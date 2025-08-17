«Его хотелось взломать»: Алентова вспомнила о Табакове в день его 90-летия

В молодости студенты театральных вузов считали посещение спектаклей театра «Современник», организованного актёром и режиссёром Олегом Табаковым, настоящим праздником, заявила народная артистка России Вера Алентова. Несмотря на трудности с приобретением билетов, молодые зрители стремились увидеть знаменитого артиста, поражаясь его уникальной игре и ярким творческим решениям.

«Его хотелось взломать, как игрушку, чтобы посмотреть изнутри — как он это делает, как придумывает, как настолько точно доносит всё зрителю, не напрягаясь, легко и грациозно? Уже повзрослев и встретив Олега Павловича на съёмочной площадке, я продолжала завидовать белой завистью его лёгкости, очаровательным импровизациям», — цитирует Алентову «Газета.ru».

Подчеркнув глубокое уважение и любовь к Табакову, Верой Алентовой были отмечены его легендарные роли в фильмах «Война и мир», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и другие. Особенно тепло вспоминают поклонники озвучивание знаменитым актером персонажа Кота Матроскина в мультфильме «Простоквашино». Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года. Сегодня ему могло бы исполниться 90 лет.