Врач-гинеколог развеяла популярные и устрашающие мифы об ЭКО

Акушер-гинеколог и репродуктолог Екатерина Шибанова, возглавляющая «Роял Клиник», пролила свет на истинное положение дел вокруг процедуры ЭКО, развеивая распространённые заблуждения. О процедуре и её последствиях специалист рассказала в свежем интервью «Газете.ru».

Она заявила, что ЭКО не является фактором, провоцирующим онкологические заболевания. Также специалист опровергла популярное убеждение, что гормональная стимуляция в рамках ЭКО ведёт к значительному набору веса.

«ЭКО само по себе не вызывает онкологических заболеваний. Напротив, процедура включает тщательное обследование женщины, что позволяет выявить потенциальные онкологические патологии на ранних стадиях. Таким образом, вместо того чтобы бояться рака из-за ЭКО, женщины получают возможность пройти важное медицинское обследование, которое может спасти жизнь», — заявила эксперт.

Шибанова также опровергла пессимистическое мнение о том, что ЭКО — это процедура с гарантированно негативным исходом. Она подчеркнула, что результативность процедуры зависит от множества переменных, включая возраст будущей матери, её общее физическое состояние и качество спермы партнёра.

«Вероятность успешной беременности после ЭКО варьируется от 30% до 50% в зависимости от индивидуальных особенностей», — отметила врач.

Репродуктолог особо выделила, что возраст женщины имеет решающее значение, так как после 40 лет вероятность успешного зачатия заметно падает, что говорит о нецелесообразности отсрочки. Окончательное решение о проведении ЭКО принимается совместно с врачом после всесторонней диагностики и оценки всех потенциальных преимуществ и рисков.

В заключение, Шибанова развеяла ещё один бытующий миф о том, что дети, появившиеся на свет благодаря ЭКО, абсолютно способны иметь собственное потомство.