«Обстановка очень сложная»: Названо количество полётов НАТО у границ Белоруссии за сутки
МО Белоруссии: Обстановка у границы страны сложная из-за активных полётов НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Обстановка на границе Белоруссии остаётся сложной из-за действий НАТО, чья авиация активно ведёт разведку. Об этом в интервью «ВоенТВ» рассказал начальник штаба управления авиации — первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков
«Обстановка очень сложная для контроля территории воздушного пространства Республики Беларусь. Страны НАТО используют весь арсенал разведывательной авиации», — сказал он.
По его словам, над территорией республики фиксируется от шести до восьми вылетов в день, иногда их число увеличивается до 12. При этом речь идёт не только о ВВС Польши, но и о групповых полётах тактической авиации других стран НАТО.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года белорусские военные фиксируют резкий рост нарушений воздушного пространства. ПВО зарегистрировали свыше 800 случаев несоблюдения правил полётов, из них более 300 — это прямые пересечения государственной границы летательными аппаратами.