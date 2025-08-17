Встреча Путина и Трампа
17 августа, 10:50

«Обстановка очень сложная»: Названо количество полётов НАТО у границ Белоруссии за сутки

МО Белоруссии: Обстановка у границы страны сложная из-за активных полётов НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обстановка на границе Белоруссии остаётся сложной из-за действий НАТО, чья авиация активно ведёт разведку. Об этом в интервью «ВоенТВ» рассказал начальник штаба управления авиации — первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков

«Обстановка очень сложная для контроля территории воздушного пространства Республики Беларусь. Страны НАТО используют весь арсенал разведывательной авиации», — сказал он.

По его словам, над территорией республики фиксируется от шести до восьми вылетов в день, иногда их число увеличивается до 12. При этом речь идёт не только о ВВС Польши, но и о групповых полётах тактической авиации других стран НАТО.

Белоруссия создаёт новую бригаду для защиты самого «‎беспокойного» участка границы
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года белорусские военные фиксируют резкий рост нарушений воздушного пространства. ПВО зарегистрировали свыше 800 случаев несоблюдения правил полётов, из них более 300 — это прямые пересечения государственной границы летательными аппаратами.

Милена Скрипальщикова
