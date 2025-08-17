Из России экстрадировали разыскиваемого Интерполом за хищение $36 тысяч иранца

Гражданин Ирана, разыскиваемый Интерполом за присвоение 36 тысяч долларов, был экстрадирован из России на родину. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В 2020 году подозреваемый предоставлял консультации по вопросам криптовалюты. Женщина, обеспокоенная безопасностью своих средств и желавшая воспользоваться услугами криптобиржи, перевела ему 36 тысяч долларов. Однако мужчина присвоил эти деньги и отказался их вернуть. В связи с этим иранские правоохранительные органы возбудили уголовное дело, и подозреваемый был объявлен в международный розыск.

Российские полицейские установили местонахождение иранского гражданина в Москве и задержали его. Теперь он будет доставлен в Иран для привлечения к уголовной ответственности. Иностранца передали представителям правоохранительных органов Ирана в аэропорту Шереметьево.