Регион
17 августа, 11:19

Зубастая акула едва не устроила обед из рыбаков у острова Русский

Svodka 25: Акула прокусила резиновую лодку рыбаков в Приморье

Обычная рыбалка на острове Русский во Владивостоке едва не обернулась трагедией, когда акула атаковала надувную лодку, оставив в её резиновом борту пробоину. Подробности инцидента стали известны Telegram-каналу Svodka 25.

Кадры с экстремальной рыбалки. Видео © Telegram / Svodka 25.

Всё началось, когда рыбаки, находясь в Уссурийском заливе, заметили крупную акулу и, по собственной инициативе, решили её прикормить. После нескольких кругов вокруг лодки хищник внезапно подплыл вплотную и мощным укусом пробил нижний баллон.

Удивительно, но даже рёв заведённого мотора не заставил животное отступить. С этого момента для рыбаков началась отчаянная борьба за выживание: им пришлось всю дорогу до берега непрерывно подкачивать воздух в повреждённую лодку, чтобы не пойти ко дну и не стать пищей для хищника.

Ранее сообщалось, что неожиданная удача постигла сахалинского рыбака. Выйдя за горбушей, он вернулся домой с четырьмя акулами, которые клюнули на его приманку всего в 700 метрах от берега близ села Охотское. Когда эйфория от столь внушительного улова прошла, перед мужчиной встала непростая задача: как превратить этот трофей в кулинарные деликатесы.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
