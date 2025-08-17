Зубастая акула едва не устроила обед из рыбаков у острова Русский

Обычная рыбалка на острове Русский во Владивостоке едва не обернулась трагедией, когда акула атаковала надувную лодку, оставив в её резиновом борту пробоину. Подробности инцидента стали известны Telegram-каналу Svodka 25.

Кадры с экстремальной рыбалки. Видео © Telegram / Svodka 25.

Всё началось, когда рыбаки, находясь в Уссурийском заливе, заметили крупную акулу и, по собственной инициативе, решили её прикормить. После нескольких кругов вокруг лодки хищник внезапно подплыл вплотную и мощным укусом пробил нижний баллон.

Удивительно, но даже рёв заведённого мотора не заставил животное отступить. С этого момента для рыбаков началась отчаянная борьба за выживание: им пришлось всю дорогу до берега непрерывно подкачивать воздух в повреждённую лодку, чтобы не пойти ко дну и не стать пищей для хищника.