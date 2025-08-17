В Таганроге любопытный парень залез в трубу на пляже и едва не захлебнулся

Необычное приключение едва не стоило жизни гостю из столицы на побережье Таганрогского залива. Во время отдыха на пляже молодой человек решил исследовать частично затопленную трубу на пляже, но оказался в ловушке. Об этом пишет телеграм-канал Don Mash.

Как рассказали очевидцы, компания сначала спокойно отдыхала у воды, пока мужчину не привлекла огромная труба. Любопытство привело к тому, что он залез внутрь сооружения и перестал отвечать на крики друзей. Испуганные товарищи сразу вызвали спасателей.

Водолазам пришлось в срочном порядке разрывать грунт вокруг трубы, чтобы освободить незадачливого исследователя. Благодаря оперативной работе специалистов москвича удалось спасти до того, как он захлебнулся.