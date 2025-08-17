«Ангел» Victoria's Secret перенесла операцию из-за болезненных женских дней

Модель Victoria's Secret Барбара Палвин рассказала в социальных сетях о своей недавней операции, на которую решилась после долгих лет болезненных менструаций. В соцсетях она описала, как на протяжении последних лет из-за эндометриоза сталкивалась с усталостью, сильной болью, обильными и нерегулярными кровотечениями, а также бессонными ночами, проведёнными на полу в ванной.

«Я думала, что для меня это «нормально». Но недавно мне посоветовали обратиться к специалисту по эндометриозу, чтобы проверить, не из-за него ли мои симптомы. Я каждый год ходила на приёмы к гинекологу и была уверена, что если бы у меня был эндометриоз, я бы уже об этом знала. Оказалось, что эндометриоз нельзя выявить при обычном осмотре и стандартных обследованиях», — написала модель.

Барбара призвала всех, кто подозревает у себя эндометриоз, не откладывать визит к врачу.

Эндометриоз — хроническое гинекологическое заболевание, характеризующееся разрастанием клеток внутренней оболочки матки (эндометрия) за пределами её полости. Причины заболевания окончательно неизвестны, однако считается, что важную роль играют гормональные факторы, генетическая предрасположенность и иммунные нарушения.