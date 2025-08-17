Встреча Путина и Трампа
17 августа, 12:17

Мощный пожар вспыхнул в Раменском на территории бывшего завода

В подмосковном Раменском произошло масштабное возгорание на территории бывшего завода. Огромные клубы чёрного дыма распространились по всему небу. Об этом сообщают местные паблики.

Пожар в подмосковном Раменском. Видео © VK / Раменское Подслушано

По предварительным данным, пожарным удалось локализовать огонь. Информации о пострадавших пока нет, причины возгорания устанавливаются.

А ранее в Новой Москве загорелись неэксплуатируемое строение и склад. Причиной воспламенения мог послужить поджог. По предварительным данным, в помещении могли находиться люди.

Обложка © VK / Раменское Подслушано

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
