Мощный пожар вспыхнул в Раменском на территории бывшего завода

В подмосковном Раменском произошло масштабное возгорание на территории бывшего завода. Огромные клубы чёрного дыма распространились по всему небу. Об этом сообщают местные паблики.

Пожар в подмосковном Раменском. Видео © VK / Раменское Подслушано

По предварительным данным, пожарным удалось локализовать огонь. Информации о пострадавших пока нет, причины возгорания устанавливаются.