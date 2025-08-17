Мощный пожар вспыхнул в Раменском на территории бывшего завода
В подмосковном Раменском произошло масштабное возгорание на территории бывшего завода. Огромные клубы чёрного дыма распространились по всему небу. Об этом сообщают местные паблики.
Пожар в подмосковном Раменском. Видео © VK / Раменское Подслушано
По предварительным данным, пожарным удалось локализовать огонь. Информации о пострадавших пока нет, причины возгорания устанавливаются.
А ранее в Новой Москве загорелись неэксплуатируемое строение и склад. Причиной воспламенения мог послужить поджог. По предварительным данным, в помещении могли находиться люди.
Обложка © VK / Раменское Подслушано