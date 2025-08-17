«Универсальный закон»: В Госдуме объяснили, почему отказались от идеи списка разрешённых имён
Депутат Буцкая: Мы не будем ограничивать право давать детям редкие имена
В нижней палате Федерального собрания России отказалась от идеи законодательно запрещать необычные имена для новорожденных. Депутат Татьяна Буцкая пояснила изданию «Подъём», что создать универсальные правила невозможно, учитывая многонациональность страны и конституционные права детей.
«У нас нет ответа на вопрос, как, учтя многонациональность страны, защитить ребёнка, при этом не нарушить его конституционные права. Как я понимаю, в ОП ответа на этот вопрос тоже нет. Нет смысла принимать законы, которые не могут быть реализованы», — сказала она.
Вместо запрета Общественная палата предложила рекомендательный список имен на портале «Госуслуги». Статистика ЗАГС показывает, что среди редких имен 2025 года встречаются Космос, Эльбрус, Алмаз и даже Огнива. Аналитики отмечают, что несмотря на свободу выбора, родители постепенно возвращаются к традиционным именам. Так, в первом полугодии 2025 года имя Анна впервые за несколько лет опередило Софию, а среди мужских имен лидирует Михаил. В топ-5 также вошли Александр, Артём, Матвей, Тимофей, Ева, Варвара и Мария.
Ранее в России рассматривался законопроект о формировании списка допустимых имён при регистрации детей. Буцкая поясняла, что инициатива родилась из реальных случаев, когда ребёнку давали имя, не соответствующее полу. При разработке законопроекта важно было определить, на какие словари и источники опираться при формировании официального списка, чтобы избежать спорных случаев.