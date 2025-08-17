«Универсальный закон»: В Госдуме объяснили, почему отказались от идеи списка разрешённых имён

В нижней палате Федерального собрания России отказалась от идеи законодательно запрещать необычные имена для новорожденных. Депутат Татьяна Буцкая пояснила изданию «Подъём», что создать универсальные правила невозможно, учитывая многонациональность страны и конституционные права детей.

«У нас нет ответа на вопрос, как, учтя многонациональность страны, защитить ребёнка, при этом не нарушить его конституционные права. Как я понимаю, в ОП ответа на этот вопрос тоже нет. Нет смысла принимать законы, которые не могут быть реализованы», — сказала она.

Вместо запрета Общественная палата предложила рекомендательный список имен на портале «Госуслуги». Статистика ЗАГС показывает, что среди редких имен 2025 года встречаются Космос, Эльбрус, Алмаз и даже Огнива. Аналитики отмечают, что несмотря на свободу выбора, родители постепенно возвращаются к традиционным именам. Так, в первом полугодии 2025 года имя Анна впервые за несколько лет опередило Софию, а среди мужских имен лидирует Михаил. В топ-5 также вошли Александр, Артём, Матвей, Тимофей, Ева, Варвара и Мария.