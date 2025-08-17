Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 12:59

Люди хотят эмоций: Билеты в цирк подорожают в следующем году из-за наплыва зрителей

Mash: Стоимость билетов в цирк вырастет на 15-20% в 2026 году из-за популярности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В следующем году ожидается подорожание билетов в цирк на 15-20%. Рост цен вызван неожиданным всплеском интереса к цирковому искусству со стороны публики, ищущей свежих и нестандартных впечатлений. Такую информацию передаёт Telegram-канал Mash.

По данным источника, средняя цена билета в российских шапито уже в 2025 году увеличилась на 17% (с 1767 до 2064 рублей). Эта статистика базируется на анализе 26 цирков, располагающих 45 тысячами мест и демонстрирующих 71% среднегодовой заполняемости. Эксперты прогнозируют продолжение этого неприятного для любителей клоунов, жонглёров и милых слоников тренда.

Подорожание также объясняется двумя основополагающими моментами: во-первых, общим ростом цен всех составляющих бизнеса — от зарплат персонала и стоимости постановок до коммунальных услуг и различных расходных материалов; во-вторых, возросшим спросом со стороны зрителей, которые, устав от рутины, жаждут особенных эмоций и готовы платить за мастерство артистов и цирковые династии. Отмечается высокая лояльность аудитории, а 90% посетителей вновь выбирают цирк для своего досуга.

Курский цирк ищет трезвых охранников. Главные условия — красный нос и деловой костюм
Курский цирк ищет трезвых охранников. Главные условия — красный нос и деловой костюм

Ранее стало известно, что традиционное клоунское искусство теряет позиции на фоне кардинальных изменений в сфере юмора. Сегодня доминируют стендап-выступления и эксцентричный цифровой контент. Основная проблема и первопричина кризиса клоунады кроется в неспособности молодых артистов цирка выработать гармоничное сочетание классических приемов с актуальными комедийными трендами.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar