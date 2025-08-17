Пробка из машин у Крымского моста достигла 1,9 тысячи машин

Количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, достигло значительных цифр. По состоянию на 15:00 мск воскресенья, около 1,1 тысячи транспортных средств выстроилось в очередь со стороны Тамани, стремясь попасть на полуостров. Со стороны Керчи образовалась аналогичная пробка из примерно 800 автомобилей, желающих покинуть полуостров.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1096 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 794 транспортных средства. Время ожидания около трёх часов», — сообщили в оперштабе.

Стоит подчеркнуть, что въезд на Крымский мост открыт исключительно для легкового автотранспорта, микроавтобусов и автобусов. Что касается грузовиков, то их перемещение в Крым осуществляется либо через территорию новых регионов, либо посредством Керченской паромной переправы.