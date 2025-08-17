«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Акрон»

Матч пятого тура Российской премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и «Оренбургом» завершился победой сине-белых со счётом 2:1. Встреча команд состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сначала вывел свою команду вперед на 39-й минуте, но затем на 59-й минуте отправил мяч в собственные ворота. Решающий гол забил турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк на 84-й минуте.

«Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне, до этого клуб имел две ничьи и два поражения, тогда как «Акрон» впервые проиграл в текущем чемпионате, имея в активе одну победу и три ничьи.