Россиянам объяснили, о чём просят покойники, приходя во сне к близким

В Русской Православной Церкви считают, что появление покойников во сне, особенно если они зовут к себе, является сигналом о необходимости молитвы за упокой их душ. Обычно такие сновидения пугают, однако важно понимать истинный смысл таких сновидений, пишет агентство «Кулик».

Священнослужители подчёркивают, что такие сны не являются признаком скорого ухода живых людей, а скорее напоминают нам о необходимости молиться за тех, кого мы потеряли. Молитва имеет огромное значение для спасения душ умерших. Она помогает облегчить страдания почивших близких и способствует их переходу в мир иной. Поэтому, увидев во сне призрак умершего родственника, православным христианам советуют отправиться в храм или же провести молитву дома.