Фон дер Ляйен заявила о желании мира для Украины «через силу»

Фон дер Ляйен: ЕС хочет прекращения огня на Украине до политического решения
Обложка © ТАСС / АР
Евросоюз сохраняет свою позицию, требуя полного прекращения огня на Украине, пока не будет достигнуто политическое решение кризиса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Комментируя отказ США требовать «немедленного перемирия», она отметила, что главное — именно остановка боевых действий, а не формулировки.
«Не так важен термин, то, как вы это называете — прекращение огня или урегулирование, важно, чтобы бои прекратились, и у этого должны быть жёсткие временные сроки», — сказала она.
Фон дер Ляйен также выразила мнение, что мир должен быть достигнут «через силу», но при этом необходимо гарантировать независимость и территориальную целостность Украины.
Напомним, что Зеленский 18 августа отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Опасаясь повторения напряжённой ситуации, возникшей во время предыдущей встречи с главой Белого дома в феврале 2025 года, Зеленский решил подстраховаться и созвать экстренную конференцию в Брюсселе вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Она также составит ему компанию на переговорах с Трампом.