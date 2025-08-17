Фон дер Ляйен заявила о желании мира для Украины «через силу»

Евросоюз сохраняет свою позицию, требуя полного прекращения огня на Украине, пока не будет достигнуто политическое решение кризиса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Комментируя отказ США требовать «немедленного перемирия», она отметила, что главное — именно остановка боевых действий, а не формулировки.





«Не так важен термин, то, как вы это называете — прекращение огня или урегулирование, важно, чтобы бои прекратились, и у этого должны быть жёсткие временные сроки», — сказала она.

Фон дер Ляйен также выразила мнение, что мир должен быть достигнут «через силу», но при этом необходимо гарантировать независимость и территориальную целостность Украины.