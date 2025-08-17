Встреча Путина и Трампа
17 августа, 13:39

Фон дер Ляйен заявила о желании мира для Украины «через силу»

Фон дер Ляйен: ЕС хочет прекращения огня на Украине до политического решения

Обложка © ТАСС / АР

Евросоюз сохраняет свою позицию, требуя полного прекращения огня на Украине, пока не будет достигнуто политическое решение кризиса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Комментируя отказ США требовать «немедленного перемирия», она отметила, что главное — именно остановка боевых действий, а не формулировки.

«Не так важен термин, то, как вы это называете — прекращение огня или урегулирование, важно, чтобы бои прекратились, и у этого должны быть жёсткие временные сроки», — сказала она.

Фон дер Ляйен также выразила мнение, что мир должен быть достигнут «через силу», но при этом необходимо гарантировать независимость и территориальную целостность Украины.

Мамочка для защиты: Фон дер Ляйен поедет с Зеленским на встречу с Трампом в Вашингтон

Напомним, что Зеленский 18 августа отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Опасаясь повторения напряжённой ситуации, возникшей во время предыдущей встречи с главой Белого дома в феврале 2025 года, Зеленский решил подстраховаться и созвать экстренную конференцию в Брюсселе вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Она также составит ему компанию на переговорах с Трампом.

Милена Скрипальщикова
