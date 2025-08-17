Фон дер Ляйен объявила о появлении «прифронтовых государств» ЕС и собралась в тур по ним
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах посетить восточноевропейские страны, назвав их «прифронтовыми государствами». Об этом она заявила на экстренной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Брюсселе.
«В ближайшие недели я совершу тур по прифронтовым государствам ЕС», — сообщила фон дер Ляйен, не уточняя конкретный список стран и сроки поездки.
Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость укрепления европейской поддержки Украины и расширения возможностей оборонной промышленности. При этом она не пояснила, где именно проходит обозначенная ею «линия фронта» в Европе. Аналитики отмечают, что предстоящий тур может быть направлен на координацию действий восточноевропейских стран в вопросах военной помощи Киеву и укрепления обороноспособности региона.
Напомним, что Зеленский 18 августа отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Опасаясь повторения напряжённой ситуации, возникшей во время предыдущей встречи с главой Белого дома в феврале 2025 года, Зеленский решил подстраховаться и созвать экстренную конференцию в Брюсселе вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которая также отправится вместе с ним на встречу в Вашингтон.