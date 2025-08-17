Фон дер Ляйен объявила о появлении «прифронтовых государств» ЕС и собралась в тур по ним

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах посетить восточноевропейские страны, назвав их «прифронтовыми государствами». Об этом она заявила на экстренной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Брюсселе.

«В ближайшие недели я совершу тур по прифронтовым государствам ЕС», — сообщила фон дер Ляйен, не уточняя конкретный список стран и сроки поездки.

Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость укрепления европейской поддержки Украины и расширения возможностей оборонной промышленности. При этом она не пояснила, где именно проходит обозначенная ею «линия фронта» в Европе. Аналитики отмечают, что предстоящий тур может быть направлен на координацию действий восточноевропейских стран в вопросах военной помощи Киеву и укрепления обороноспособности региона.