Скажи лук, по лбу стук: Охранник концерта Akon требует компенсацию за то, что тот запрыгнул на него и ударил

Охранник концерта американского рэпера Akon в Сочи требует с артиста 10 миллионов рублей после того, как музыкант во время выступления прыгнул на него и начал бить по лицу. Об этом сообщил SHOT.

Рэпер Akon ударил по лбу охранника на концерте, теперь он требует 10 млн. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iskander_cerkesov777

Инцидент произошёл во время концерта в Сочи: Akon неожиданно перепрыгнул на охранника, который не был подготовлен к такой выходке. После концерта рэпер не извинился и продолжил гастроли. Сейчас Черкесов требует от музыканта моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей и публичных извинений. Он готов обратиться в полицию для привлечения Akon к ответственности по российскому законодательству.

Изначально американский рэпер должен был взаимодействовать с другим телохранителем, прилетевшим с ним из США. Однако тот почувствовал себя плохо, и Akon перепрыгнул на Черкесова.