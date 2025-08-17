Умер актёр Теренс Стэмп, сыгравший в «Супермене» и «Звёздных войнах»
Актёр Теренс Стэмп умер в возрасте 87 лет
Теренс Стэмп. Обложка © Wikipedia / Franz Richter
Британский актёр Теренс Стэмп, прославившийся ролью генерала Зода в «Супермене», ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Его семья подтвердила Reuters эту новость, подчеркнув, что Стэмп оставил значительный след в искусстве.
Причина ухода актёра остаётся неизвестной.
Теренс Стэмп начал свою актёрскую карьеру в Лондоне в 1960-х годах. Мировую известность ему принесла роль в фильме «Билли Бад» (1986), за которую он был номинирован на «Оскар». Однако настоящий успех пришёл с культовыми ролями генерала Зода в «Супермене» и «Супермене-2», которые сделали его любимцем публики. Стэмп также продемонстрировал своё мастерство в «Звёздных войнах. Эпизод I — Скрытая угроза», сыграв канцлера Валорума. Кроме того, актёр озвучивал видеоигры: Halo 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Ранее Life.ru сообщал, что актёр Дмитрий Гранкин из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» умер в 48 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Церемония прощания с артистом прошла в Петербурге в воскресенье.