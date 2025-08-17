Умер актёр Теренс Стэмп, сыгравший в «Супермене» и «Звёздных войнах»

Теренс Стэмп начал свою актёрскую карьеру в Лондоне в 1960-х годах. Мировую известность ему принесла роль в фильме «Билли Бад» (1986), за которую он был номинирован на «Оскар». Однако настоящий успех пришёл с культовыми ролями генерала Зода в «Супермене» и «Супермене-2», которые сделали его любимцем публики. Стэмп также продемонстрировал своё мастерство в «Звёздных войнах. Эпизод I — Скрытая угроза», сыграв канцлера Валорума. Кроме того, актёр озвучивал видеоигры: Halo 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion.