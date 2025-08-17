Тренд продолжается: Россияне вспомнили Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР

Министр иностранных дел Сергей Лавров привлёк внимание публики, появившись на саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР». Этот эпизод вызвал в соцсетях волну воспоминаний о выступлениях известного сатирика Михаила Задорнова, который обыгрывал зарубежное восприятие советской символики, сообщает kp.ru.

«Как-то раз в Италии ко мне подбежал обрадованный местный житель и, указывая на мою футболку с надписью «СССР», воскликнул с энтузиазмом: «О!». Выяснилось, что на итальянском «СССР» звучит как «Чи-Чи-Чи-Пи», – делился Задорнов во время одного из своих концертов.