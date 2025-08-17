Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 16:12

Тренд продолжается: Россияне вспомнили Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР

Михаил Задорнов. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Министр иностранных дел Сергей Лавров привлёк внимание публики, появившись на саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР». Этот эпизод вызвал в соцсетях волну воспоминаний о выступлениях известного сатирика Михаила Задорнова, который обыгрывал зарубежное восприятие советской символики, сообщает kp.ru.

«Как-то раз в Италии ко мне подбежал обрадованный местный житель и, указывая на мою футболку с надписью «СССР», воскликнул с энтузиазмом: «О!». Выяснилось, что на итальянском «СССР» звучит как «Чи-Чи-Чи-Пи», – делился Задорнов во время одного из своих концертов.

Свитеры с буквами СССР, как у Лаврова на Аляске, раскупили за полдня
Напомним, что во время неформального общения перед встречей с американской делегацией президент России Владимир Путин пошутил над Сергеем Лавровым, окрестив его «империалистом». В какой-то момент госсекретарь США Марко Рубио похвалил рубашку Лаврова, однако не ту, в которой он пребывал на встрече. Российский министр пояснил, что комплимент, вероятно, относился к его свитеру с надписью «СССР», в котором он прибыл в отель.

Юлия Сафиулина
