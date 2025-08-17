Вооружённые силы Украины сейчас переживают серьёзные трудности на фронте, такое мнению высказал командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба на форуме «Юг молодой» в Бердянске. Это, как он считает, связано с тем, что российские войска накопили и успешно применяют ценный боевой опыт.

«Их войска себя чувствуют плохо и даже местами ужасно, потому что наша армия набирает всё больше и больше опыта. Это не 2022 год, когда наша армия хорошо действовала тактически, но не выучила противника», — приводит ТАСС слова командира «Пятнашки».

Авидзба также выделил, что ключевым преимуществом ВС РФ над ВСУ стало численное превосходство добровольцев. В отличие от них, большую часть украинских военнослужащих составляют те, кто был призван принудительно и не сумел избежать встречи с представителями территориальных центров комплектования.