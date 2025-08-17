Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 17:05

Двух мальчиков насмерть придавало брёвнами на пилораме в Пермском крае

СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей на пилораме в Пермском крае

Кадры с места ЧП. Обложка © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

Следственные органы начали проверку по факту гибели двух детей на пилораме в Чусовском районе Пермского края. Предварительно установлено, что к трагедии привело падение брёвен.

«По предварительным данным, трагедия произошла, когда школьники забрались на складируемый спиленный лес, расположенный вблизи проезжей части. В результате падения бревен оба мальчика получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СК СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте трагедии следователи проводят тщательный осмотр и обследование территории. Для выяснения всех обстоятельств назначены судебные экспертизы, ведется опрос свидетелей и очевидцев, а также реализуется комплекс других следственных процедур.

Ранее сообщалось, что в Бурятии трёхлетний ребёнок погиб после падения в выгребную яму. Взрослые оперативно извлекли малыша без сознания и пытались реанимировать, одновременно вызвав скорую помощь. К несчастью, после трёх дней борьбы за жизнь в больнице мальчик скончался.

Наталья Демьянова
