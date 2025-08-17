Двух мальчиков насмерть придавало брёвнами на пилораме в Пермском крае

Следственные органы начали проверку по факту гибели двух детей на пилораме в Чусовском районе Пермского края. Предварительно установлено, что к трагедии привело падение брёвен.

«По предварительным данным, трагедия произошла, когда школьники забрались на складируемый спиленный лес, расположенный вблизи проезжей части. В результате падения бревен оба мальчика получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СК СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте трагедии следователи проводят тщательный осмотр и обследование территории. Для выяснения всех обстоятельств назначены судебные экспертизы, ведется опрос свидетелей и очевидцев, а также реализуется комплекс других следственных процедур.