Террорист-смертник устроил взрыв в сирийском Алеппо
SANA: Взрыв прогремел в городе Алеппо на северо-западе Сирии
В городе Алеппо, расположенном на северо-западе Сирии, прогремел взрыв. Инцидент произошёл, когда неизвестный привёл в действие взрывное устройство неподалёку от пекарни в районе Эль-Майсар, сообщает агентство SANA.
Данные о погибших и раненых отсутствуют на данный момент.
Как ранее сообщал Life.ru, мощный взрыв сотряс центр Дамаска минувшим вечером. Источником послужила самодельная бомба, которая сдетонировала в машине, припаркованной у дороги.