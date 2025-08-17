Встреча Путина и Трампа
17 августа, 17:22

Террорист-смертник устроил взрыв в сирийском Алеппо

SANA: Взрыв прогремел в городе Алеппо на северо-западе Сирии

Обложка © ТАСС / ЕРА

В городе Алеппо, расположенном на северо-западе Сирии, прогремел взрыв. Инцидент произошёл, когда неизвестный привёл в действие взрывное устройство неподалёку от пекарни в районе Эль-Майсар, сообщает агентство SANA.

Данные о погибших и раненых отсутствуют на данный момент.

В Сирии захотели вернуть патрули военной полиции России из-за Израиля
Как ранее сообщал Life.ru, мощный взрыв сотряс центр Дамаска минувшим вечером. Источником послужила самодельная бомба, которая сдетонировала в машине, припаркованной у дороги.
Наталья Демьянова
