Официальный представитель МИД России России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Москва якобы предлагает Киеву капитуляцию. По её словам, подобные заявления являются «низким враньём».

«Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений! Французские политические и государственные деятели же, в свою очередь, подталкивали украинских наймитов к проведению «майданов», совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Представитель МИД напомнила, что французская сторона не приложила никаких усилий для реализации Минских договорённостей. Более того, экс-президент Пятой республики Франсуа Олланд признался, что киевский режим использовал время, выигранное за счёт соглашений, чтобы повысить боеготовность Киева.

Захарова считает, что ответственность за подталкивание Украины к поражению лежит на тех, кто сеял в ней иллюзии о военной победе, снабжал оружием для совершения терактов, а также вводил украинцев в заблуждение ложными обещаниями. По её словам, Макрон также является одной из ключевых фигур в этом процессе.