17 августа, 18:32

«Низкое враньё»: Захарова ответила Макрону на слова о «капитуляции»

Захарова назвала низким враньём слова Макрона о капитуляции Украины

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Москва якобы предлагает Киеву капитуляцию. По её словам, подобные заявления являются «низким враньём».

«Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений! Французские политические и государственные деятели же, в свою очередь, подталкивали украинских наймитов к проведению «майданов», совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир»,написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Представитель МИД напомнила, что французская сторона не приложила никаких усилий для реализации Минских договорённостей. Более того, экс-президент Пятой республики Франсуа Олланд признался, что киевский режим использовал время, выигранное за счёт соглашений, чтобы повысить боеготовность Киева.

Захарова считает, что ответственность за подталкивание Украины к поражению лежит на тех, кто сеял в ней иллюзии о военной победе, снабжал оружием для совершения терактов, а также вводил украинцев в заблуждение ложными обещаниями. По её словам, Макрон также является одной из ключевых фигур в этом процессе.
Ранее Захарова назвала «помешательством» и «безумием» реакцию западной прессы на саммит глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Она пояснила, что СМИ три года рассказывали об изоляции РФ, а теперь увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского лидера в США.

Виталий Приходько
