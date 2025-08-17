Главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом будет выступать за продолжение конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. В своём обращении к президенту США он заявил, что неотъемлемой частью мирного урегулирования должно стать проведение выборов на Украине.

Нардеп опубликовал текст обращения у себя в Telegram-канале. Там говорится, что Зеленский не выражает мнение украинского народа, поскольку его полномочия как главы государства истекли весной прошлого года.

«У нас так никто и не спросил, хотим ли мы продолжения войны, в Евросоюз и в НАТО. Вместо нас, граждан Украины, в этом расписался нелегитимный президент Зеленский и лидеры Европы. Хотя мы не давали им права решать вместо нас. Это право у нас банально украли, отменив выборы и запретив карательными мерами говорить о мире», — подчеркнул депутат.

Согласно прогнозу Дубинского, на встрече с Трампом в Вашингтоне главарь киевского режима снова будет выступать за продолжение боевых действий. Это будет продолжаться до тех пор, пока американская сторона воспринимает его как представителя интересов украинских граждан.

Нардеп предупредил, что конфликт не закончится, пока Зеленский находится у власти. По его мнению, завершение периода узурпации власти и проведение выборов на Украине должны стать неотъемлемой частью мирного урегулирования.