Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 19:05

Ульянов высмеял западные СМИ за публикации о дипломатической изоляции России

Постпред Ульянов: Россия не была изолирована, и диалог с США это подтверждает

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Утверждения некоторых западных СМИ, что саммит на Аляске прорвал «международную изоляцию России», являются вздором, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём телеграм-канале. Он подчеркнул, что наша страна никогда не была изолирована.

«Вздор. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, «Большой семёрки» и нескольких других государств», — написал дипломат.

Ульянов указал на тот факт, что страны Запада, составляющие всего около 12% населения Земли, оказались не в состоянии изолировать Россию. Он также отметил политическую зрелость новой американской администрации, которая возобновила переговоры с Россией на высоком уровне.
Не выдержал напряжения: Охранник делегации США упал в обморок на саммите Путина и Трампа
Не выдержал напряжения: Охранник делегации США упал в обморок на саммите Путина и Трампа

Ранее критикам саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ответил госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что российский лидер является важной фигурой в мировой политике и управляет значительным ядерным потенциалом. Он также добавил, что СМИ в последние годы постоянно обсуждают российского лидера, что подчёркивает его значимость на международной арене.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar