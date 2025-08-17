Утверждения некоторых западных СМИ, что саммит на Аляске прорвал «международную изоляцию России», являются вздором, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём телеграм-канале. Он подчеркнул, что наша страна никогда не была изолирована.

«Вздор. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, «Большой семёрки» и нескольких других государств», — написал дипломат.

Ульянов указал на тот факт, что страны Запада, составляющие всего около 12% населения Земли, оказались не в состоянии изолировать Россию. Он также отметил политическую зрелость новой американской администрации, которая возобновила переговоры с Россией на высоком уровне.