Постпред Ульянов: Россия не была изолирована, и диалог с США это подтверждает
Утверждения некоторых западных СМИ, что саммит на Аляске прорвал «международную изоляцию России», являются вздором, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём телеграм-канале. Он подчеркнул, что наша страна никогда не была изолирована.
«Вздор. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, «Большой семёрки» и нескольких других государств», — написал дипломат.
Ульянов указал на тот факт, что страны Запада, составляющие всего около 12% населения Земли, оказались не в состоянии изолировать Россию. Он также отметил политическую зрелость новой американской администрации, которая возобновила переговоры с Россией на высоком уровне.
Ранее критикам саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ответил госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что российский лидер является важной фигурой в мировой политике и управляет значительным ядерным потенциалом. Он также добавил, что СМИ в последние годы постоянно обсуждают российского лидера, что подчёркивает его значимость на международной арене.