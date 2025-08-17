Гладков: Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Ракитянскому району
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Ракитянскому району Белгородской области, в результате атаки пострадали четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В посёлки Ракитное удару БПЛА подвергся коммерческий объект. Одному пострадавшему оказали медпомощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Ещё троих человек попутным транспортом доставили в медучреждение.
«Мужчина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализирован. Двум женщинам оказали необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях», — проинформировал Гладков.
Кроме того, в результате атаки беспилотников повреждения получили навес здания и два автомобиля. Данные о других последствиях атаки уточняются.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении удара беспилотных летательных аппаратов по Смоленской АЭС. Отмечается, что 17 августа силы радиоэлектронной борьбы подавили дрон БВС «Спис» украинского производства над территорией Смоленской области. Атака предполагала использование беспилотника самолётного типа против инфраструктуры атомной электростанции.