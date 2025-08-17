Гладков: Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Ракитянскому району

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Ракитянскому району Белгородской области, в результате атаки пострадали четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В посёлки Ракитное удару БПЛА подвергся коммерческий объект. Одному пострадавшему оказали медпомощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Ещё троих человек попутным транспортом доставили в медучреждение.

«Мужчина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализирован. Двум женщинам оказали необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях», — проинформировал Гладков.

Кроме того, в результате атаки беспилотников повреждения получили навес здания и два автомобиля. Данные о других последствиях атаки уточняются.