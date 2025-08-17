Первый заместитель постпреда России в Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский призвал учитывать мнение семи миллионов украинцев, которые нашли убежище на территории РФ. Соответствующее заявление он сделал во время общения с телеканалом BBC.

«У них тоже есть позиция: они хотят, чтобы их признавали русскоязычными, чтобы они могли сохранить веру», — отметил замглавы российской миссии в ООН. Дипломат также обратил внимание на желание украинцев не испытывать давление со стороны киевского режима.

Полянский добавил, что этот выбор был сделан добровольно и к нему нужно относиться с уважением при обсуждении условий завершения конфликта. Он подчеркнул, что процесс мирного урегулирования должен учитывать интересы всех сторон, включая тех людей, которые переселились в Россию.