Полянский призвал учитывать мнение украинцев, переселившихся в Россию
Первый заместитель постпреда России в Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский призвал учитывать мнение семи миллионов украинцев, которые нашли убежище на территории РФ. Соответствующее заявление он сделал во время общения с телеканалом BBC.
«У них тоже есть позиция: они хотят, чтобы их признавали русскоязычными, чтобы они могли сохранить веру», — отметил замглавы российской миссии в ООН. Дипломат также обратил внимание на желание украинцев не испытывать давление со стороны киевского режима.
Полянский добавил, что этот выбор был сделан добровольно и к нему нужно относиться с уважением при обсуждении условий завершения конфликта. Он подчеркнул, что процесс мирного урегулирования должен учитывать интересы всех сторон, включая тех людей, которые переселились в Россию.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом будет выступать за продолжение конфликта. В своём обращении к президенту США нардеп заявил, что неотъемлемой частью мирного урегулирования должно стать проведение выборов на Украине. По его словам, экс-комик не выражает мнение украинского народа, поскольку его полномочия как главы государства истекли весной прошлого года.