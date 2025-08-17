«Не заинтересованы в этом»: В Белоруссии заявили, что Западу не нужен мир на Украине
Вольфович: На Западе не заинтересованы в прекращении украинского конфликта
Западные политики не проявляют интереса к приостановке или полному прекращению боевых действий на Украине, заявил Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Он отметил, что недавний разговор между президентами Белоруссии и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом не окажет значительного влияния на ситуацию в стране, хотя может повысить её авторитет в глазах Запада.
«Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада, политики Запада прежде всего, реагируют на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом», — заявил Вольфович.
Он также отметил, что разговор между Лукашенко и Трампом стал неожиданностью для западных соседей, таких как Польша и страны Прибалтики. По его мнению, Трамп проявил мудрость, сделав звонок Лукашенко перед важным политическим мероприятием, так как ему было важно узнать мнение белорусского президента.
Ранее хозяин Белого дома заявил, что у него состоялся замечательный разговор с Лукашенко. В этой беседе были затронуты самые разные темы. Трамп добавил, что именно Лукашенко указал ему на готовность российского лидера заключить сделку по Украине. Кроме того, американский лидер надеется на освобождение 1300 заключённых из Белоруссии в скором времени.