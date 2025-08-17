«Не заинтересованы в этом»: В Белоруссии заявили, что Западу не нужен мир на Украине

Западные политики не проявляют интереса к приостановке или полному прекращению боевых действий на Украине, заявил Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Он отметил, что недавний разговор между президентами Белоруссии и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом не окажет значительного влияния на ситуацию в стране, хотя может повысить её авторитет в глазах Запада.

«Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада, политики Запада прежде всего, реагируют на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом», — заявил Вольфович.