17 августа, 19:49

В Британии невеста и любовница спасли мужчину в коме

Independent: Две британки подружились и сохранили жизнь своему любовнику в коме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

В Великобритании 60-летний пациент, находящийся в вегетативном состоянии после инсульта, продолжит получать питание через зонд благодаря вмешательству двух женщин, состоявших с ним в отношениях. Об этом сообщил Independent.

Мужчина, имя которого в материалах суда зашифровано как ИД, перенёс тяжёлое кровоизлияние в мозг в октябре 2024 года и впал в кому. Весной 2025-го он начал дышать самостоятельно, однако оставался зависимым от искусственного питания и медикаментов. Медики настаивали на прекращении лечения, заявляя, что без поддержки организм не сможет функционировать дольше нескольких недель.

Против прекращения терапии выступили две женщины — ДГ и МБ, которые регулярно навещали пациента. Как выяснилось, обе были его постоянными партнёршами, но узнали о существовании друг друга только после госпитализации мужчины. ДГ поддерживала отношения с ним около двадцати лет, МБ называла себя его невестой — они жили вместе последние четыре года. Несмотря на непростые обстоятельства, женщины нашли общий язык и совместно обратились в суд.

На слушаниях они заявили, что ИД был убеждённым сторонником духовных практик и альтернативных методов исцеления, поэтому не одобрил бы прекращение поддержки организма. Судья Тейс согласилась с их доводами и подчеркнула, что даже ограниченные признаки сознания нельзя рассматривать как желание прекратить существование. По решению суда мужчина продолжает получать питание через зонд. Обе женщины поочерёдно ухаживают за ним по шесть часов ежедневно.

А ранее в США стоматолога из штата Колорадо приговорили к пожизненному заключению за отравление своей жены цианидом. Мотивом преступления стали планируемый развод и наличие любовницы. Присяжные признали мужчину виновным и приговорили к заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Тимур Хингеев
